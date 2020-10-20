Женщину ударили ножом в живот во время ограбления в Троицке

Неизвестный с ножом напал на женщину в Троицке. Он ранил ее в живот, а затем ограбил — сейчас пострадавшая находится в больнице.

Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах. Он уточнил, что на женщину напали недалеко от дома № 1 на Сиреневом бульваре.

Источник отметил, что пострадавшая сама вызвала полицию. Она рассказала, что сперва не заметила ножевого ранения и хотела сообщить только про ограбление — нападавший украл у нее сумку. Однако после того, как она позвонила правоохранителям, она обнаружила кровь. Собеседник отметил, что женщину ранили с левой стороны, чуть ниже живота.

По словам источника, сейчас пострадавшая находится в магазине — ей помогли туда зайти очевидцы. На место уже приехала скорая. О состоянии женщины пока ничего неизвестно.