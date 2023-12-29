29 декабря 2023, 18:44
Женщину столкнули на рельсы на Московском центральном кольце
Источник «360»: в Москве на станции МЦК «Кутузовская» женщина упала на рельсы
На станции Московского центрального кольца (МЦК) «Кутузовская» женщина упала на рельсы. На место выехала скорая помощь, сообщил источник «360».
По его данным, пострадавшую подняли на платформу, переместили на спинальный щит и переместили в верхний вестибюль. Женщина рассказала, что ее толкнул на рельсы неизвестный.
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На месте работают полицейские. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Собеседник «360» уточнил, что поезда возобновили движение на МЦК после временной задержки из-за случившегося.
У женщины зафиксировали ушиб нижней части спины и таза. Ее госпитализировали.
Несколько недель назад человек упал на пути на станции метро «Кузнецкий мост». По этой причине интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии увеличили. Подробной информации о состоянии упавшего на рельсы пассажира не поступало.
Метро
Москва 2023
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