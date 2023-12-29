Эксклюзив 29 декабря 2023, 18:44 Женщину столкнули на рельсы на Московском центральном кольце Источник «360»: в Москве на станции МЦК «Кутузовская» женщина упала на рельсы Телеканал «360»

Читать 360tv в

На станции Московского центрального кольца (МЦК) «Кутузовская» женщина упала на рельсы. На место выехала скорая помощь, сообщил источник «360».

По его данным, пострадавшую подняли на платформу, переместили на спинальный щит и переместили в верхний вестибюль. Женщина рассказала, что ее толкнул на рельсы неизвестный.

Реклама

На месте работают полицейские. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Собеседник «360» уточнил, что поезда возобновили движение на МЦК после временной задержки из-за случившегося.

У женщины зафиксировали ушиб нижней части спины и таза. Ее госпитализировали.

Несколько недель назад человек упал на пути на станции метро «Кузнецкий мост». По этой причине интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии увеличили. Подробной информации о состоянии упавшего на рельсы пассажира не поступало.