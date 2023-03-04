Эксклюзив 04 марта 2023, 14:58 Женщину спасли при пожаре на юго-западе Москвы Источник «360»: женщину спасли из горящей квартиры на юго-западе Москвы РИА «Новости»

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Пожар произошел в жилом доме на юго-западе Москвы, на улице Зюзинской. Из горящей квартиры успели спасти женщину. Об этом «360» сообщил источник.

«Вызов о возгорании поступил в экстренные службы в 14:06. Пожарные расчеты направили в ЮЗАО, на улицу Зюзинскую, к пятому корпусу дома № 4», — рассказал он.

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По словам источника, огонь охватил квартиру на девятом этаже. Сильное задымление коснулось и соседних квартир. Из одной из них успели спасти женщину. Ее передали бригаде скорой помощи для осмотра.

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Огонь охватил два квадратных метра, сгорели вещи и мебель. Хозяйка квартиры смогла эвакуироваться самостоятельно.

Ранее один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме на юго-востоке Москвы, на улице Грайвороново.