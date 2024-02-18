Эксклюзив 18 февраля 2024, 08:18 Женщину спасли от падения в Малый городской пруд в Зеленограде Источник «360»: в Зеленограде спасли женщину от падения в Малый городской пруд

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Утром в воскресенье женщина едва не упала с моста в Малый городской пруд в Зеленограде. Об этом сообщил источник «360».

Прибывшие на место специалисты спасли женщину, сняв с парапета моста и передали медикам скорой помощи. По предварительным данным, у горожанки ранее выявили онкологическое заболевание.

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Все обстоятельства случившегося уточняются.

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