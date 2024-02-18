18 февраля 2024, 08:18
Женщину спасли от падения в Малый городской пруд в Зеленограде
Источник «360»: в Зеленограде спасли женщину от падения в Малый городской пруд
Утром в воскресенье женщина едва не упала с моста в Малый городской пруд в Зеленограде. Об этом сообщил источник «360».
Прибывшие на место специалисты спасли женщину, сняв с парапета моста и передали медикам скорой помощи. По предварительным данным, у горожанки ранее выявили онкологическое заболевание.
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Все обстоятельства случившегося уточняются.
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