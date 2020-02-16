В ночь на 16 февраля в ледяную воду Фонтанки в Санкт-Петербурге упала 48-летняя женщина. Ее туда столкнул спутник, 63-летний иностранец. Когда женщина оказалась в воде, он бросился ей на помощь, но сам утонул.

В МЧС Петербурга представили свою версию событий. Как выяснили спасатели, женщина упала в воду в Адмиралтейском районе приблизительно в 01:30 ночи. Через ограждение набережной у дома № 96 ее толкнул спутник: предполагают, что он был нетрезв.

Когда он увидел, что натворил, мужчина попытался спасти свою спутницу вначале подручными средствами, а когда понял, что не удается, сам бросился в воду. Об этом сообщил сайт издания «Фонтанка».

Очевидцы рассказали, что женщину из воды вытащили еще до приезда МЧС. Пострадавшую с сильным переохлаждением отправили в Мариинскую больницу — греться и приходить в себя.

Мужчину нашли не сразу. На его поиски водолазам понадобился час. Когда его обнаружили, он уже был мертв. Говорят, что это местный 63-летний дворник, приехавший на заработки из Узбекистана.

Свидетели рассказали, что в воде побывал еще кто-то, еще один человек. В МЧС заверяют: больше ни о каких пострадавших им неизвестно.