Женщину спасли из Фонтанки в Петербурге. Ее пытался утопить ее кавалер-иностранец — и сам утонул
В МЧС Петербурга представили свою версию событий. Как выяснили спасатели, женщина упала в воду в Адмиралтейском районе приблизительно в 01:30 ночи. Через ограждение набережной у дома № 96 ее толкнул спутник: предполагают, что он был нетрезв.
Когда он увидел, что натворил, мужчина попытался спасти свою спутницу вначале подручными средствами, а когда понял, что не удается, сам бросился в воду. Об этом сообщил сайт издания «Фонтанка».
Очевидцы рассказали, что женщину из воды вытащили еще до приезда МЧС. Пострадавшую с сильным переохлаждением отправили в Мариинскую больницу — греться и приходить в себя.
Мужчину нашли не сразу. На его поиски водолазам понадобился час. Когда его обнаружили, он уже был мертв. Говорят, что это местный 63-летний дворник, приехавший на заработки из Узбекистана.
Свидетели рассказали, что в воде побывал еще кто-то, еще один человек. В МЧС заверяют: больше ни о каких пострадавших им неизвестно.