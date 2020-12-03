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    03 декабря 2020, 22:36

    Женщину сбила машина в Пензенской области

    Дарья Морозова

    Произошла авария на дороге «Пачелма — Черкасское» в Пензенской области. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

    Уточняется, что водитель сбил женщину. Ее госпитализировали с различными травмами.

    Ранее авария с участием фуры произошла в Ивановской области. Грузовик врезался в легковую машину. Та вылетела на островок безопасности, где находились трое рабочих, занимавшихся ремонтом трассы.