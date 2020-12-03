Женщину сбила машина в Пензенской области

Уточняется, что водитель сбил женщину. Ее госпитализировали с различными травмами.

Ранее авария с участием фуры произошла в Ивановской области. Грузовик врезался в легковую машину. Та вылетела на островок безопасности, где находились трое рабочих, занимавшихся ремонтом трассы.