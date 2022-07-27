Женщину с ребенком сбили насмерть на пешеходном переходе в Уфе

В Уфе погибли мать и ребенок, переходившие дорогу по пешеходному переходу. На них наехал белый Nissan под управлением 28-летней девушки. В распоряжении «360» появились кадры с последствиями аварии.

По информации Telegram-канала Shot, водитель сообщила сотрудникам ГИБДД, что не заметила пешеходов, потому что отвлеклась — она решила покормить ребенка. В момент ДТП из-за стресса она перепутала педали газа и тормоза, добавило издание.

«Я адвокат, мы комментарии давать не будем. Водитель трезвый», — заявила представитель девушки.

Вскоре на место ЧП прибыл супруг погибшей. Сейчас с ним работают специалисты — мужчина находится в глубоком шоке от случившегося.

На прошлой неделе водитель ВАЗ сбил пенсионерку в Никольске Пензенской области. 86-летняя женщина скончалась на месте ДТП.