Женщину с младенцем спасли из-под завалов на месте оползня в Японии

Спасатели в Японии обнаружили женщину с грудным ребенком под завалами на месте схода оползня. Об этом написали «Известия» со ссылкой на Yahoo.

Ни женщина, ни ребенок не пострадали. Их обнаружили в жилом здании, которое было покрыто слоем земли.

Оползень в японском городе Атами сошел из-за сильных дождей. Он разрушил большое количество домов, на месте продолжаются спасательные работы. Около 20 человек числятся пропавшими без вести, на данный момент известно о трех погибших.