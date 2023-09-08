Эксклюзив 08 сентября 2023, 18:13 Женщину с младенцем спасли из горящего дома в центре Москвы Источник «360»: при пожаре в центре Москвы на Арбате спасли женщину с ребенком Сайт мэра и правительства Москвы

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В Центральном округе Москвы загорелась пятиэтажка. Из полыхающего здания вытащили женщину с грудным ребенком, сообщил источник «360».

По его данным, на Арбате на Новинском бульваре произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Из окна валил густой дым, горел подвал. Удалось спасти из огня женщину с ребенком, которому меньше года от роду. На место вызвали экстренные службы.

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Собеседник уточнил, что очаг возгорания пожарным пока найти не удалось. Также известно, что в подвальном помещении прорвало трубу. О причинах ЧП пока ничего не известно. Все обстоятельства установят специалисты.

UPD: источник уточнил, что со второго этажа спасли еще одного человека. Его передали медикам. Задымление также произошло на 2-м и 3-м этажах. Кроме того, в здании прорвало трубу с кипятком.

Ранее помещение загорелось в здании детского сада в районе Митино в Москве. Огонь возник в кабинете психолога на первом этаже. Горела отделка и мебель.