Происшествия 09 марта 2023, 13:37 Женщину с двумя детьми сбили на пешеходном переходе в Выборге

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В Выборгском районе Ленинградской области накануне водитель Daewoo сбил женщину, которая вместе с детьми переходила дорогу на Привокзальной площади. Об этом написали «Невские новости».

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и 47-му региону рассказали, что после удара мать и сын оказались на капоте, а коляска с ребенком перевернулась. Женщина, оправившись от удара, сразу побежала к коляске, чтобы посмотреть на дочь.

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Сообщается, что женщине и девятилетнему мальчику была оказана помощь. Ребенок в коляске не пострадал.

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