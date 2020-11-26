26 ноября 2020, 14:45
Женщину с двумя детьми сбила иномарка в центре Петербурга
В четверг, 26 ноября, произошла авария с участием иномарки и пешеходов на Шпалерной улице в Санкт-Петербурге. В результате ДТП пострадали два ребенка, пишет Общественная служба новостей со ссылкой на пресс-службу местного управления МВД.
Уточняется, что женщина переходила дорогу с двумя детьми по нерегулируемому пешеходному переходу. Находившийся за рулем Volkswagen Polo 27-летний водитель не заметил их. В итоге травмы получили трехлетняя девочка и полугодовалый малыш, который находился в коляске. Пострадавшие госпитализированы.
«В результате ДТП дети с травмами средней степени тяжести госпитализированы. Мать находится в больнице с детьми», — рассказали в пресс-службе.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ДПС. В настоящий момент выясняются причины и детали аварии.