Женщину с двумя детьми сбила иномарка в центре Петербурга

Уточняется, что женщина переходила дорогу с двумя детьми по нерегулируемому пешеходному переходу. Находившийся за рулем Volkswagen Polo 27-летний водитель не заметил их. В итоге травмы получили трехлетняя девочка и полугодовалый малыш, который находился в коляске. Пострадавшие госпитализированы.

«В результате ДТП дети с травмами средней степени тяжести госпитализированы. Мать находится в больнице с детьми», — рассказали в пресс-службе.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ДПС. В настоящий момент выясняются причины и детали аварии.