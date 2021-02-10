Возле торгового центра в Москве прозвучали выстрелы. Очевидцы заметили, как несколько человек пытались затащить кого-то в машину. По предварительным данным, ранена женщина. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.

Выстрелы прозвучали по адресу: улица Братиславская, дом 29. Сейчас на месте работает полиция, также выехала бригада скорой помощи. По предварительной информации, женщина получила огнестрельное ранение. Какая область задета, еще уточняется. Также неизвестно, есть ли еще пострадавшие.