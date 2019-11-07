Женщину приговорили к 2,5 года колонии за нападение с ножом

В начале лета женщина поссорилась с прохожим и ударила его ножом в живот, в результате чего мужчина получил ранение высокой степени тяжести. Все произошло в Дербышках возле местного бара под названием «Каштан». Женщину задержали, она признала свою вину. Ее осудили на 2,5 года по статье об умышленном причинении вреда с помощью оружия.