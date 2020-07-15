Женщину посадили в тюрьму за убийство возлюбленного дочери

Инцидент произошел в марте нынешнего года. Женщина вместе с молодым человеком своей дочери распивали спиртные напитки. Между ними возник конфликт. Мать девушки взяла кухонный нож и несколько раз ударила им мужчину, написало ИА Nation News.

Об убийстве узнали в правоохранительных органах. На суде вину подозреваемой доказали. Ее отправили в колонию на семь лет.