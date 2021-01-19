Женщину по подозрению в мошенничестве задержали в Пулково

По данным издания, подозреваемую поймали в аэропорту Пулково. Ее доставили в дежурное отделение полиции, после чего передали инициатору розыска.

Ранее один из грузчиков Пулково попался на краже коллекционных рождественских монет на сумму более 40 тысяч рублей. Следующие пять лет он может провести за решеткой.