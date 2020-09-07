Женщину осудят за ограбление пенсионерки в Петербурге

Инцидент произошел в 2018 году. 61-летняя подозреваемая познакомилась с 60-летней потерпевшей и продолжила с ней общаться. Женщина втерлась в доверие и пошла в гости к жертве в квартиру в Приморском районе. Находясь дома, она опоила свою новую знакомую лекарственными сильнодействующими веществами. После этого она воспользовалась ситуацией и украла у пенсионерки шубу и другое имущество.

Жертву на следующий день нашел сын. Она находилась в бессознательном состоянии, ее госпитализировали.