Происшествия 22 декабря 2022, 04:10 Женщину осудили за смертельное ДТП в Кемеровской области

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В Кемеровской области на скамье подсудимых оказалась жительница Новокузнецка, которая устроила смертельное ДТП. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

В июле этого года обвиняемая отдыхала с друзьями на природе. В какой-то момент она повздорила с сожителем и собралась ехать домой. Она села пьяной за руль. Компанию ей составили ее подруга.

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На обратном пути женщина заплутала и машина сорвалась с обрыва в воду. В результате она выжила, но ее подруга погибла. Следующие пять лет осужденная проведет в колонии-поселении.

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