Женщину осудили за гибель детей в Хабаровском крае

В Хабаровском крае произошел пожар, в результате которого погибли двое детей. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Пожар произошел в поселке Березовый. Загорелся частный дом, который отапливался неисправным электронасосом. Именно он стал причиной пожара.

На момент ЧП внутри дома находились трое детей. Соседу удалось спасти одного из них. Двое других погибли.

Мать детей предстала перед судом. Ее приговорили к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима.