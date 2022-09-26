Женщину обвинили в убийстве родной матери в Новом Уренгое | 360°

Происшествия 26 сентября 2022, 14:09 Поделиться Telegram

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Viber Женщину обвинили в убийстве родной матери в Новом Уренгое

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В Новом Уренгое произошло убийство 48-летней местной жительницы. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

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Правоохранители предполагают, что во время пьяной ссоры женщину зарезала ее 31-летняя дочь. Она нанесла матери не менее семи ударов ножом в жизненно важные органы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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