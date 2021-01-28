28 января 2021, 16:36
Женщину обвинили в избиении трехмесячного сына при распитии алкоголя
Жительницу Богородска обвинили в избиении трехмесячного сына во время распития алкоголя с подругой, сообщила «Экспресс газета» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Нижегородской области.
Правоохранителям о случившемся рассказала знакомая матери пострадавшего ребенка. По ее словам, 25 января женщина вместе со своим сыном пришла в гости к знакомой. С собой у нее был пакет со спиртными напитками. Подруги пили в течение всего дня.
Когда мальчик стал плакать, мать решила его избить. Хозяйка дома унесла малыша к своему сожителю и вызвала скорую помощь. Ребенка отвезли в больницу. Выяснилось, что у обвиняемой есть еще трое детей. В их в отношении женщину лишили родительских прав.
Помимо прочего, она имеет судимость. Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».