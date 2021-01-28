Женщину обвинили в избиении трехмесячного сына при распитии алкоголя

Правоохранителям о случившемся рассказала знакомая матери пострадавшего ребенка. По ее словам, 25 января женщина вместе со своим сыном пришла в гости к знакомой. С собой у нее был пакет со спиртными напитками. Подруги пили в течение всего дня.

Когда мальчик стал плакать, мать решила его избить. Хозяйка дома унесла малыша к своему сожителю и вызвала скорую помощь. Ребенка отвезли в больницу. Выяснилось, что у обвиняемой есть еще трое детей. В их в отношении женщину лишили родительских прав.

Помимо прочего, она имеет судимость. Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».