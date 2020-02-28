28 февраля 2020, 18:51
Женщину обокрали в кафе Выборга на 114 тысяч рублей
Генерального директора фирмы обокрали в выборгском кафе. У женщины похитили телефон и наличные деньги. Сумма ущерба составила 114 тысяч рублей. 110 из них — наличные деньги. Об этом сообщил сайт «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
44-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что в кафе по Московскому проспекту ее обокрали.
Правоохранительные органы разыскивают вора. Против него могут возбудить уголовное дело.