    28 февраля 2020, 18:51

    Женщину обокрали в кафе Выборга на 114 тысяч рублей

    Анастасия Кременчугская

    Генерального директора фирмы обокрали в выборгском кафе. У женщины похитили телефон и наличные деньги. Сумма ущерба составила 114 тысяч рублей. 110 из них — наличные деньги. Об этом сообщил сайт «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    44-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что в кафе по Московскому проспекту ее обокрали.

    Правоохранительные органы разыскивают вора. Против него могут возбудить уголовное дело.