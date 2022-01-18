Женщину обокрали в гостях в Пензе

Жительница Пензы обратилась в полицию, заявив, что у нее украли телефон в гостях. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

Потерпевшая рассказала, что была в гостях у знакомого, где присутствовало еще несколько человек. Через какое-то время женщина не смогла обнаружить свой телефон. Никто из присутствующих не признался в краже, тогда она обратилась в полицию.

Полицейские выявили подозреваемого. Он сознался в краже и рассказал, что сдал телефон в ломбард.