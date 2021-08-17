Женщину облили кипятком в Челябинске при устройстве на работу

Жительнице Челябинска перед первым рабочим днем в свинокомплексе «Родниковский» предложили принять душ. Вместо стандартной процедуры ее решили облить кипятком. Об этом сообщил сайт 31tv.ru.

Она рассказала, что при входе в душевой шлюз двери закрылись, а горячая вода подавалась автоматически. Женщина в ужасе пыталась открыть двери. Она звала на помощь, но никто ей не отвечал.

«Не знаю, сколько я там простояла, минуту, две? Все это время я кричала, звала на помощь, стучала по двери. Страх все больше меня одолевал, и я начала отчаиваться, что кто-то придет. И я оказалась права. Никто не пришел», — заявила женщина.

В итоге местная жительница сама выбралась из душевой. Она пожаловалась коллегам на то, что у нее появились ожоги. По ее словам, на новой работе ей сказали, что если ее не устраивает такая вода, то лучше ей не находиться в этой компании. Женщина так и не получила извинений. В конце концов она забрала свои документы из отдела кадров.