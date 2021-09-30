30 сентября 2021, 17:08
Женщину насмерть сбила машина в Нижегородской области
Два человека попали под машину в Нижегородской области. Одна из пострадавших погибла. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.
По данным сайта «Дни.ру», пешеходы переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина получил небольшие травмы, а женщина скончалась прямо на месте происшествия.
«40-летнего мужчину медики отпустили после осмотра, а 36-летняя женщина от травм погибла на месте», — рассказали в ведомстве.