Женщину насмерть сбила машина в Нижегородской области

Два человека попали под машину в Нижегородской области. Одна из пострадавших погибла. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

По данным сайта «Дни.ру», пешеходы переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина получил небольшие травмы, а женщина скончалась прямо на месте происшествия. «40-летнего мужчину медики отпустили после осмотра, а 36-летняя женщина от травм погибла на месте», — рассказали в ведомстве.