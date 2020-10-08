Женщину нашли задушенной в строительной тачке в Раменском. Под подозрением бывший муж

Задушенную женщину нашли в строительной тачке в Раменском. Задержан бывший муж погибшей. По версии следствия, он убил бывшую жену во время ссоры.

Женщину 1986 года рождения с бороздой на шее, ссадинами и синяками по всему телу обнаружили на участке в строительной тачке в селе Зюзино в Раменском городском округе. Эксперты определили, что она умерла примерно за два часа до того, как ее нашли, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Судебно-медицинское расследование показало, что женщина умерла из-за механической асфиксии. По подозрению в убийстве задержан бывший муж погибшей — мужчина 1986 года рождения.

По версии следствия, он задушил бывшую жену во время ссоры «на почве внезапно возникших неприязненных отношений». Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».