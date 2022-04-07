Женщину нашли мертвой после избиения сожителем в Пензе

Полиция Пензы выясняет подробности смерти местной жительницы, тело которой было обнаружено на балконе ее квартиры в доме по улице Терновского. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на областное СУ СКР.

По информации следствия, к смерти местной жительницы может быть причастен ее 42-летний сожитель. Мужчина рассказал, что избил ее после того, как она вышла на балкон, чтобы покурить, а после ушел из квартиры. Когда он вернулся, то обнаружил, что хозяйка квартиры мертва.

О смерти пензячки заявил в полицию ее брат, который обнаружил тело на балконе. Судмедэкспертиза показала, что женщина погибла от травм живота и груди. В настоящий момент подозреваемый в ее смерти находится под стражей. Расследование продолжается.