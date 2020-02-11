Женщину, напавшую с ножом на полицейских, привлекут к ответственности

Следственный комитет заявил, что подозреваемая, находясь в алкогольном опьянении, угрожала полицейским города Пыть-Ях и замахивалась ножом.

Местной жительнице не понравилось, что сотрудники полиции приехали по вызову ее соседей. Они жаловались на громкие семейные крики.