11 февраля 2020, 10:29
Женщину, напавшую с ножом на полицейских, привлекут к ответственности
В Югре возбудили уголовное дело против женщины, напавшей с ножом на силовиков. Как сообщает ИА Ura.ru, ей грозит лишение свободы вплоть до пяти лет.
Следственный комитет заявил, что подозреваемая, находясь в алкогольном опьянении, угрожала полицейским города Пыть-Ях и замахивалась ножом.
Местной жительнице не понравилось, что сотрудники полиции приехали по вызову ее соседей. Они жаловались на громкие семейные крики.