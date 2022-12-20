20 декабря 2022, 14:40
Женщину, которая украла восемь телефонов, задержали в Петербурге
В Санкт-Петербурге правоохранители задержали молодую женщину, которая всего за два часа обокрала восьмерых человек в центре города. Об этом написали «Невские новости».
Как рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, злоумышленница орудовала на Невском проспекте, где воровала из карманов горожан телефоны, а затем перебралась на Лиговский проспект.
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Ущерб, причиненный задержанной, правоохранители оценивают в 450 тысяч рублей. По факту краж заведено уголовное дело.
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Санкт-Петербург
Кражи
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