Происшествия 20 декабря 2022, 14:40 Женщину, которая украла восемь телефонов, задержали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге правоохранители задержали молодую женщину, которая всего за два часа обокрала восьмерых человек в центре города. Об этом написали «Невские новости».

Как рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, злоумышленница орудовала на Невском проспекте, где воровала из карманов горожан телефоны, а затем перебралась на Лиговский проспект.

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Ущерб, причиненный задержанной, правоохранители оценивают в 450 тысяч рублей. По факту краж заведено уголовное дело.

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