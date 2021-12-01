Женщину, которая сбила ребенка в Кургане, приговорили к заключению

Жительница Кургана насмерть сбила семилетнего мальчика на пешеходном переходе. В результате ее приговорили к трем годам заключения в колонии. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что 47-летняя водительница Toyota Carina Е двигалась с превышением скорости по улице Кирова. Женщина совершила наезд, когда ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате мальчик погиб в больнице.

Против женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Суд вынес утвердительный приговор.