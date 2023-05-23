23 мая 2023, 11:42
Женщину, которая ранила воспитательницу сына, задержали в Татарстане
В Казани правоохранители задержали местную жительницу, которая ранила ножом воспитательницу своего сына. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на УМВД России по городу.
Конфликт между женщиной и воспитательницей произошел из-за того, что мать ребенка осталась недовольна учебным процессом. Женщина достала нож и ранила пострадавшую в руку.
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Правоохранители завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». О состоянии пострадавшей не сообщается.
Казань
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