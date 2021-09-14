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    14 сентября 2021, 13:43

    Женщину избили возле супермаркета в Кургане

    Дарья Морозова

    Неизвестный мужчина ударил женщину по лицу около супермаркета в Кургане. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на соцсети.

    О происшествии рассказала дочь пострадавшей. По ее словам, около магазина стоял молодой человек с беременной девушкой. Он ни с того ни с сего ударил женщину по лицу.

    «По словам мамы, она очнулась — стоит девушка, плачет и просит прощения, трезвая, и он в неадекватном состоянии», — написала дочь избитой женщины.

    Она попросила сообщить ей, если кто-то знает этих двоих людей.

    В пресс-службе УМВД по Курганской области сообщили, что по этому происшествию было обращение. Сейчас идет проверка.