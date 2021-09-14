Женщину избили возле супермаркета в Кургане

Неизвестный мужчина ударил женщину по лицу около супермаркета в Кургане. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на соцсети.

О происшествии рассказала дочь пострадавшей. По ее словам, около магазина стоял молодой человек с беременной девушкой. Он ни с того ни с сего ударил женщину по лицу.

«По словам мамы, она очнулась — стоит девушка, плачет и просит прощения, трезвая, и он в неадекватном состоянии», — написала дочь избитой женщины.

Она попросила сообщить ей, если кто-то знает этих двоих людей.

В пресс-службе УМВД по Курганской области сообщили, что по этому происшествию было обращение. Сейчас идет проверка.