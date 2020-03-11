11 марта 2020, 15:25
Женщину из Тюмени оштрафовали за пьяное вождение и скандал с полицейскими
31-летнюю жительницу Тюмени обязали выплатить штраф 30 тысяч рублей. Ее остановили за вождение в нетрезвом видео, после чего она стала сопротивляться сотрудникам полиции и скандалить. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на областную ГИБДД.
Нарушительница сидела за рулем Toyota, когда ее задержали правоохранители из-за выраженных признаков опьянения. Женщина несколько раз пыталась сбежать, оскорбила стажера ДПС и даже пнула его. Также она пинала патрульную машину.
Скандалистку лишили прав на два года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Оказалось, что ее уже привлекали к административной ответственности раньше.