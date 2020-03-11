Женщину из Тюмени оштрафовали за пьяное вождение и скандал с полицейскими

Нарушительница сидела за рулем Toyota, когда ее задержали правоохранители из-за выраженных признаков опьянения. Женщина несколько раз пыталась сбежать, оскорбила стажера ДПС и даже пнула его. Также она пинала патрульную машину.

Скандалистку лишили прав на два года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Оказалось, что ее уже привлекали к административной ответственности раньше.