Происшествия 22 марта 2023, 14:31 Женщину из Омска осудили на 15 лет за убийство трехмесячного сына

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В Омске вынесли приговор женщине, которая ударила своего трехмесячного сына головой об пол. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Суд установил, что женщина ссорилась с мужем. В пылу скандала она схватила младенца и ударила головой. От полученной травмы ребенок сразу скончался.

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Как отметило ИА Nation News, мать не признала своей вины в преступлении и не выразила раскаяния. Ее приговорили к 15 годам колонии общего режима.

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