Женщину из ХМАО будут судить за смерть ее детей

Жительницу Сургута обвинили в смерти ее детей по неосторожности. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ХМАО.

Уточняется, что женщина ушла из дома и оставила включенным электронагревательный прибор. В результате произошел пожар. Кроме того, она заперла входную дверь. В результате ее дети не смогли покинуть горящее помещение и погибли.

Теперь женщине грозит до четырех лет тюрьмы. Дело передано в суд.