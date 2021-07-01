01 июля 2021, 21:00
Женщину из ХМАО будут судить за смерть ее детей
Жительницу Сургута обвинили в смерти ее детей по неосторожности. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ХМАО.
Уточняется, что женщина ушла из дома и оставила включенным электронагревательный прибор. В результате произошел пожар. Кроме того, она заперла входную дверь. В результате ее дети не смогли покинуть горящее помещение и погибли.
Теперь женщине грозит до четырех лет тюрьмы. Дело передано в суд.