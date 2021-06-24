Женщину и ребенка зарезали в Кузбассе

В Кузбассе убиты молодая женщина и ребенок. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СК по Кемеровской области.

Сообщается, что подозреваемый, 42-летний мужчина, в нетрезвом состоянии пришел в частный дом к своей знакомой. Ему открыла ее мать. Мужчина ударил женщину ножом. Она бросилась к соседям просить о помощи. Но к тому моменту, когда помощь подоспела, мужчина уже зарезал ножом ее 33-летнюю дочь и ее ребенка. Сам он также ударил себя ножом и уснул рядом с телами. Его мотивы неизвестны.

Пожилая женщина и предполагаемый преступник доставлены в больницу.

«Назначен ряд экспертиз, допрошены свидетели, соседи, устанавливается мотив совершенного преступления. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.