Происшествия 16 февраля 2023, 15:32 Женщину и мужчину нашли мертвыми в Новосибирской области

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В четверг, 16 февраля, в Здвинском районе Новосибирской области местные жители нашли тела мужчины и женщины. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

Следов насильственной смерти на телах погибших найдено не было. Вероятно, мужчина и женщина скончались от переохлаждения.

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«Проводится проверка, собранные сотрудниками полиции материалы направят в Следственный комитет», — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

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