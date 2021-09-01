Женщину и ее годовалую дочь нашли мертвыми после ритуала черной магии в Ростове-на-Дону

Тела женщины и ее годовалой дочери обнаружили в квартире в Ростове-на-Дону. Известно, что погибшая увлекалась черной магией. Об этом сообщило ИА Nation News.

Полицию вызвали соседи, которые почувствовали характерный запах из квартиры. Входная дверь была заперта изнутри. Спасатели обнаружили на кровати окровавленные тела женщины и годовалого ребенка. На стенах квартиры были нарисованы пентаграммы, кроме того, погибшая не скрывала свое увлечение в социальных сетях. Заведено уголовное дело по статье «Убийство». Назначена судебно-медицинская экспертиза.