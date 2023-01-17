Эксклюзив 17 января 2023, 13:31 Женщину и двух детей без сознания нашли в квартире на востоке Москвы Источник «360»: женщину и двух детей без сознания обнаружили в доме на востоке Москвы РИА «Новости»

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Женщину и двух детей без сознания обнаружили в квартире одного из домов на 3-й Парковой улице на востоке Москвы, сообщил источник «360». О ЧП в экстренные службы города сообщила соседка семьи.

При проверке специалисты перекрыли газ на кухне и проветрили помещение. На место происшествия вызвали специалистов «Мосгаза».

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Официально данные о ЧП пока не подтверждены. Информация о состоянии жильцов квартиры уточняется. Для возможного оказания медпомощи людям на место прибыла и бригада скорой.

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