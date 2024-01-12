Эксклюзив 12 января 2024, 06:32 Женщину госпитализировали после прорыва системы отопления на кухне в Новой Москве Источник «360»: в Новой Москве в квартире произошел прорыв системы отопления РИА «Новости»

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Утром 12 января в Новой Москве в одной из квартир произошел прорыв системы отопления. От горячей воды и пара погибла собака и пострадали три человека, одного из них госпитализировали. Об этом сообщил источник «360».

О коммунальной аварии на улице Летчика Ульянина в поселении Внуковском стало известно в 04:10. На кухне квартиры второго этажа случился прорыв системы отопления. Горячая вода разлилась по квартире и потекла на улицу, поднялся плотный горячий пар.

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Пострадали три человека, двое из них отказались от госпитализации. Женщину с ожогами второй степени доставили в Институт Склифосовского. Погибла собака семьи.

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