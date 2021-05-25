Женщину, дочь которой захлебнулась в ванной, ждет суд

В Моздоке в суд передали уголовное дело в отношении местной жительницы, полугодовалая дочь которой утонула в ванной.

Как сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на информацию прокуратуры Северной Осетии, 21 марта женщина, будучи пьяной, уснула в ванне с водой вместе со своей маленькой дочерью. В какой-то момент она выпустила ребенка из рук, и девочка утонула.

Женщина, которую буду судить за причинение смерти по неосторожности, может провести в колонии ближайшие два года.