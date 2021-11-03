Женщину, до смерти забившую сожителя шваброй, оправдали присяжные в Кузбассе

В Кузбассе суд присяжных оправдал женщину, которая до смерти избила своего сожителя шваброй. После драки мужчина скончался в больнице, но на суде выяснилось: прямая связь между действиями женщины и смертью ее гражданского супруга подсудимой не доказана. Поэтому было решено вынести оправдательный приговор.

Все случилось в середине августа прошлого года в городе Мариинске. Поздно вечером между двумя сожителями вспыхнула ссора. В какой-то момент мужчина взял швабру и стал бить свою избранницу. Удары пришлись по ногам и рукам, которыми она прикрывала голову.

По версии стороны обвинения, после этого женщина выхватила швабру и сама стала бить своего сожителя. Она нанесла ему множество ударов, в том числе в поясничную область, по седалищной кости и по рукам. С материалами дела ознакомился «Царьград».

Мужчина с закрытой травмой живота, разрывом селезенки и большой кровопотерей был доставлен в госпиталь. Через некоторое время он умер в больнице. Однако в суде решили, что связь между смертью и избиением не установлена, а потому оправдали женщину. Пока оправдательный приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован в течение 10 дней.

В Приморье расследуют дело об убийстве мужчины, которого могли изуродовать и переехать бульдозером из-за ревности. Подозревают двоих местных жителей, которые, по версии следствия, разозлились на ухаживавшего за женщиной знакомого. Они жестоко расправились с мужчиной, а после попытались избавиться от тела.