Происшествия 10 марта 2023, 18:07 Женщину-дилера поймали в такси с 25 килограммами наркотиков МВД: женщину задержали при попытке вывезти из Петербурга в Новосибирск 25 кг наркотиков Пресс-служба МВД

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В Тюменской области поймали 56-летнюю женщину-наркодилера, которая пыталась доставить около 25 килограммов наркотиков из Санкт-Петербурга в Новосибирск на такси. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инспекторы ДПС остановили Renault Fluence на 40-м километре трассы Тюмень — Омск. Водитель рассказал, что работает таксистом и выполняет заказ — едет из Москвы в Новосибирск и обратно. Пассажирка заметно нервничала, и инспекторы решили на всякий случай провести досмотр машины. Они обнаружили в четырех сумках 50 свертков с веществом белого цвета. Женщину задержали. Она призналась, что с января занялась распространением крупных партий наркотиков и на этот раз забрала их из тайников на трех кладбищах Санкт-Петербурга, чтобы отвезти в Новосибирск. За это женщине должны были заплатить 200 тысяч рублей. Ее машина сломалась, пришлось вызвать такси.

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Экспертиза показала, что в свертках — наркотик N-метилэмефедрон. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Злоумышленнице грозит до 20 лет лишения свободы. Ее взяли под стражу. Расследование продолжается.

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