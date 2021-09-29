Женщину чуть не убил отскочивший автомобильный прицеп в Оренбурге

В Оренбурге случилось ДТП, в результате которого едва не погибла женщина. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.

Авария произошла на перекрестке улиц Пролетарской и Поповой. Водитель «ВАЗ-2107» не уступил дорогу ехавшему по главной дороге Hyundai Accent. От столкновения отечественное авто перевернулось на крышу, а отсоединившийся прицеп вынесло на тротуар, по которому шла 50-летняя женщина. Она получила травмы и была госпитализирована.