Женщину без маски избили в московском метро за кашель

Мужчина избил женщину без маски в вагоне столичного метро. Ему не понравилось, что пассажирка кашляла.

Инцидент произошел на станции «Профсоюзная». Сначала мужчина напал на женщину без маски на платформе, а затем ударил ее уже в вагоне метро. Причиной нападения стало отсутствие маски и кашель женщины. За нее вступились другие пассажиры, которые остановили агрессивного мужчину. Информацию о происшествии опубликовал Telegram-канал «Плохие новости».

Ранее стало известно, что в общественном транспорте Подмосковья можно купить маски прямо у водителей — в начале смены каждому из них выдают сразу целый набор из 20 штук. Цена одного средства индивидуальной защиты теперь составляет пять рублей. Раньше маски стоили 29 рублей за штуку.

Если же пассажир решил прокатиться без средств защиты, то его ждет штраф в размере пяти тысяч рублей. За день сотрудники транспортной полиции выписывают по несколько штрафов за проезд без маски. Водители автобусов же продают примерно по десять масок.