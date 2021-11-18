Женщине вынесли приговор за гибель дочери в Калуге

Жительницы Калужской области получила приговор за гибель пятилетней дочери. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».

«Девочка, лишенная возможности самостоятельно принять меры к самосохранению по малолетству, залезла на подоконник, открыла створку пластикового окна и упала с высоты седьмого этажа на землю», — рассказали в СУ СКР по региону.

Установлена, что женщина не следила за ребенком и в момент происшествия была в наушниках. Ее приговорили к году исправительных работ.