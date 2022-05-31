31 мая 2022, 16:57
Женщине вынесли приговор за ДТП, в котором погиб 7-летний ребенок
Суд вынес приговор 58-летней женщине, по вине которой в аварии погиб семилетний ребенок. Об этом сообщил «Царьград».
Авария произошла 1 января. Женщина на скользкой дороге совершила рискованный маневр, после чего машина вылетела на встречную полосу. Там она столкнулась с другим автомобилем, в котором ехал мужчина с двумя дочерьми — годовалой и семилетней. В итоге старший ребен6ок погиб, младший и их отец получили травмы.
Женщину-водителя приговорили к 1,6 года лишения свободы.