Женщине вынесли приговор за ДТП, в котором погиб 7-летний ребенок

Суд вынес приговор 58-летней женщине, по вине которой в аварии погиб семилетний ребенок. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла 1 января. Женщина на скользкой дороге совершила рискованный маневр, после чего машина вылетела на встречную полосу. Там она столкнулась с другим автомобилем, в котором ехал мужчина с двумя дочерьми — годовалой и семилетней. В итоге старший ребен6ок погиб, младший и их отец получили травмы.

Женщину-водителя приговорили к 1,6 года лишения свободы.