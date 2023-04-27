Происшествия 27 апреля 2023, 12:31 Женщине-водителю оторвало руку в аварии в Ивановской области

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ДТП, в котором пострадала женщина, произошло утром в четверг, 27 апреля, на трассе Шуя — Иваново. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Ивановской области.

По информации ведомства, женщина-водитель за рулем Hyundai не справилась с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги и врезался в опору линии электропередачи.

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В результате аварии женщине оторвало руку. Каким образом пострадавшая потеряла управление, она объяснить не смогла, поскольку находилась в состоянии шока.