Женщине, угрожавшей взрывом самолета, «подложили бомбу»

Антонина осенью встречалась с неким Умаром. Они познакомились в соцсети, но после некорректного высказывания в ее адрес при друзьях паре пришлось расстаться. Женщина решила продолжать и дальше общаться с восточными мужчинами, написало ИА Nation news.

Россиянке стали снится странные сны, в которых к ней являлся тот самый Умар. Она решила, что он охотится на нее и готов на что угодно, чтобы добиться своей цели. Ей показалось, что он как-то смог подложить бомбу в ее сумку. Именно об этом она и говорила на борту лайнера.

На учете в психбольнице она никогда не состояла.