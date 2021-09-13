Женщине удалось опознать по фото погибшего на Ладожском озере супруга

Тело погибшего рыбака обнаружили 11 сентября в Ладожском озере напротив острова Княжно. Мужчина находился в воде рядом с лодкой. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

У погибшего мужчины полицейские обнаружили мобильный телефон и и ключи от автомобиля Renault. Одет он был в камуфляжный костюм.

Тело направили в морг в Волхове. Сотрудники МЧС провели обыск территории. Им не удалось найти автомобиль, на котором, предположительно, мужчина приехал на озеро. При этом отмечается, что признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Личность умершего удалось установить 12 сентября. Полицейским позвонила женщина, которая рассказала, что ее 58-летний супруг, житель Тихвина, уехал на рыбалку и пропал. Она отметила также, что муж страдал от болезни сердца. Автомобиль марки Renault она самостоятельно нашла на пляже рядом с турбазой «Креницы». Позже ей удалось опознать своего погибшего супруга по предъявленной ей фотографии.