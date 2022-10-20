Женщине-таксисту угрожал клиент в Нижнем Новгороде | 360°

Происшествия 20 октября 2022, 16:23 Женщине-таксисту угрожал клиент в Нижнем Новгороде

Читать 360tv в

В Нижнем Новгороде полиция задержала 22-летнего местного жителя, который угрожал расправой женщине-таксисту. Об этом сообщил сайт newsnn.ru.

Как рассказали в пресс-службе МВД, мужчина отказался платить за проезд, а затем достал предмет, напоминающий пистолет с глушителем.

Реклама

Во время задежрания стражи порядки нашли у подозреваемого пистолет, которым он и пугал водителя такси. Мужчину поместили под стражу.

Реклама